Una pianista in Africa e la felicità in due libri

La storia di una giovane pianista che rischia di mettere a repentaglio i suoi desideri, ma che sullo sfondo della dura realtà dell’Africa riesce a cambiare il suo punto di vista. E poi la strada per raggiungere la felicità nonostante le sfide quotidiane. Doppio appuntamento con l’autrice in biblioteca a Verano. Domenica alle 17.30, negli spazi di via Nazario Sauro, la scrittrice Laura Ephrikian racconterà il suo nuovo romanzo “L’amore non sceglie“, dialogando con lo scrittore veranese Marco Novati, documentarista e autore di numerosi racconti di viaggio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a veranobrianza@brianzabiblioteche.it. Mercoledì 12 febbraio, invece, incontro alle 20.30 con la psicopedagogista Lucia Todaro che presenterà il suo libro “La felicità possibile - Piccoli indizi di quotidiana saggezza“. L’evento è organizzato dalla farmacia comunale insieme a Comune e biblioteca, ingresso gratuito con prenotazione allo 0362.09.08.93 o scrivendo a farmacia5@mrcfarmacie.it.