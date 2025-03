Una giornata per le vittime delle mafie

Le lettura, nome per nome, scandii dalla voce degli studenti, dell’elenco delle vittime uccise dalle mafie. E poi le musiche suonate dall’orchestra della scuola media Croce, affiancate da testi e poesie sempre a tema antimafia. Comune e giovani lissonesi assieme in strada per dire ancora una volta no alla criminalità organizzata e ribadire l’impegno in favore della legalità. È l’iniziativa che si terrà domani alle 11 a Lissone, negli spazi delle medie Croce in via Mariani: a essere coinvolti saranno gli studenti dei 3 istituti comprensivi della città, assieme ai ragazzi del liceo Parini e dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni, affiancati da associazioni del territorio e Amministrazione, in occasione della 30esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

F.L.