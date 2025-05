Un viaggio nel parco-museo. Lezioni di yoga e grandi sculture

Le visite guidate alle opere monumentali di alcuni dei maggiori scultori del secondo Novecento, le sessioni di yoga immersi nella natura, i laboratori per bambini e famiglie alla scoperta di tulipani giganti, collane per la terra e cannocchiali di marmo. Ma anche una mostra dedicata a un grande artista concettuale americano e le iniziative per i 10 anni dall’apertura del parco-museo brianzolo. Sarà un maggio fitto di appuntamenti quello del Rossini Art Site di Briosco. Si comincerà domani alle 9 con una “Lezione di yoga: saluto al Sole e Yin Yoga“ per risvegliare corpo e spirito: nel silenzio ispiratore del parco-museo di via Col del Frejus, si verrà accompagnati a rilasciare le tensioni. Prenotazione obbligatoria a info@rossiniartsite.com. Sempre domani, alle 15.30, visita guidata alla Collezione Rossini, per un viaggio tra le sculture dei maestri dell’Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme.

Le visite si ripeteranno poi domenica 11 e 25 alla stessa ora. Nella mattina di domenica 11, invece, dalle 11 il laboratorio per bambini “Diario di viaggio“, che con un’attività artistica itinerante farà scoprire le grandi sculture del Rossini Art Site, approfondendo quelle più iconiche. Quindi, armati di album e colori, i piccoli potranno raccontare con disegni e collage con carta ed elementi naturali raccolti lungo il percorso la storia dei tulipani giganti, delle anfore per giganti e dei cannocchiali di marmo. Domenica 18 alle 15.30 una speciale visita-evento per festeggiare i 10 anni di attività del Rossini Art Site: si ripercorrerà la storia del parco-museo e delle opere che ne hanno segnato l’identità, la visione che lo ha fatto nascere e le trasformazioni che lo rendono un luogo di continuo dialogo tra arte, natura e architettura. Durante la giornata verrà anche inaugurata una mostra dedicata all’artista statunitense Dennis Oppenheim, instancabile sperimentatore di linguaggi artistici tra land art, body art, videoarte e performance. L’esposizione sarà allestita in collaborazione con la Fondazione Pietro e Alberto Rossini per il ciclo “Gli Amici di Alberto Rossini“.

Domenica 25, infine, alle 11 il laboratorio per famiglie “Da cosa nasce arte“, in cui esplorare forme curiose e materiali inaspettati, per capire come gli artisti vedano il mondo con creatività e fantasia, trasformando la realtà con la loro immaginazione. Subito dopo toccherà ai partecipanti reinterpretare in modo personale le opere della collezione del museo.