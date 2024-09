Un ponte di pace fra i Popoli. Il centro brianzolo in prima linea. Intercultura festeggia i 30 anni

Nel 1955, ben prima dell’Unione Europea, nacque Intercultura, un programma per giovani liceali di tutto il mondo finalizzato alla costruzione di un ponte tra culture diverse per promuovere la pace. L’attività in Italia si sviluppa grazie all’impegno della rete di volontari, presente in 160 città italiane, tra cui Monza e Brianza. Il centro brianzolo, che ha sede presso l’Assolombarda Monza e Brianza, festeggia oggi i primi 30 anni di attività. L’attività svolta in Brianza è un esempio nell’educazione internazionale che ha permesso a migliaia di giovani di varcare le frontiere dell’apprendimento. Fondato nel 1994, il centro si è distinto per l’impegno nel promuovere la comprensione interculturale promosso dall’Associazione che, con oltre 5.500 volontari attivi, organizza e finanzia, attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, la mobilità scolastica internazionale. Ogni anno 1.800 ragazzi delle scuole secondarie italiane vivono e studiano all’estero; contestualmente centinaia di giovani di ogni nazione scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle famiglie e nelle scuole nel nostro paese.

programmi vengono anche destinati alle scuole che desiderano internazionalizzare la propria offerta formativa attraverso laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici.

L’anniversario dei primi 30 anni di attività avrà luogo nella sede di Assolombarda di Monza con la presenza di figure chiave come Andrea Franzoi, Segretario Generale di Intercultura ODV, e Arianna Bettin, assessora alla Cultura di Monza. Tra i partecipanti anche Grazia Bartucci, presidente del CdA di Intercultura ODV, e Andrea Castronovo, ex studente del programma e ora Amministratore delegato BMW Bank Italia.

La serata sarà impreziosita dalle testimonianze di chi ha vissuto l’esperienza di Intercultura: Claudio, che nel 1967 partì per gli USA, Tommaso, rientrato solo un anno fa dal periodo trascorso in Giappone, e Giorgia, recentemente rientrata da Panama. Storie di crescita personale e arricchimento culturale che hanno trasformato la loro visione del mondo. Un ruolo fondamentale è svolto costantemente dalle famiglie ospitanti di Monza e Brianza, che ogni anno aprono le loro case a studenti stranieri.

Per informazioni sui programmi e le iscrizioni, Intercultura invita a visitare il proprio sito web (www.intercultura.it ) per scoprire i nuovi programmi di invio e ospitalita per l’anno 2025-2026.