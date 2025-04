Un polo sportivo da 2,5 milioni. Padel e beach volley, tutti in campo

Il Comune di Carate è al lavoro per trasformare gli impianti sportivi di via Olimpia in un moderno polo dedicato a padel e beach volley. L’intervento, con un costo stimato di circa 2,5 milioni di euro, vedrà la creazione di un centro sportivo, come anticipato dall’amministrazione. A tal fine, nei giorni scorsi è stata presentata domanda per un bando pubblico. Il piano di sviluppo prevede non solo la realizzazione di nuovi campi da padel e beach volley, ma anche la completa ristrutturazione degli spogliatoi esistenti. L’area interessata, compresa tra via Olimpia e via Donizetti, dispone già di un edificio adibito a spogliatoi e di alcune torri faro, parte delle quali verrà mantenuta, mentre le altre saranno demolite. L’amministrazione guidata dalla giunta-Veggian stima di coprire la maggior parte dell’investimento, precisamente 2,25 milioni di euro, attraverso i fondi stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta a un bando pubblicato il 31 dicembre scorso. La restante parte, pari a 250mila euro, dovrebbe essere coperta con risorse comunali o mediante il ricorso a ulteriori forme di finanziamento. L’intervento trasformerà l’area in un centro sportivo polifunzionale, arricchito da servizi di supporto.

Il progetto include la costruzione di due tensostrutture distinte ma adiacenti, situate dietro l’edificio degli spogliatoi. Accanto a queste, sorgerà un ampio campo da beach volley con sabbia e tutte le attrezzature necessarie per ospitare gare regolamentari ufficiali. In alternativa, si valuta la possibilità di realizzare più campi non agonistici. La versatilità degli spazi consentirà, inoltre, di praticare diverse discipline sportive, come beach tennis e racchettoni, grazie all’adattamento delle strutture esistenti. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, verrà sfruttata l’intera superficie del vecchio campo da calcio a 7, permettendo di utilizzare le torri faro già presenti per l’illuminazione serale. L’area sarà delimitata da una palizzata e da una recinzione metallica. In prospettiva futura, si prevede la possibilità di coprire i campi con una struttura pressostatica, rendendoli utilizzabili anche durante la stagione fredda.

L’ingresso all’impianto sarà valorizzato dalla costruzione di un nuovo edificio che ospiterà la reception, uno spazio dedicato alla vendita di articoli sportivi e un bar. Infine, per agevolare l’accesso alla struttura, in via Olimpia verrà realizzato un parcheggio con una capacità di circa 50 posti auto.