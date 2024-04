Un “paradiso“ di cartone: "Qui imballiamo il mondo"

Soddisfare le esigenze dei clienti, fornire prodotti funzionali ed efficaci a costi accessibili e al contempo ottenere uno dei maggiori punteggi nella certificazione Esg, che valuta tutela dell’ambiente, benessere dei lavoratori e correttezza gestionale e amministrativa. Si può fare. Assograph Italia Group, a Cesano Maderno, è un’eccellenza nel settore degli imballaggi e dei sistemi espositivi in cartone. Nella sede di via Po, dove lavorano 30 addetti, si progettano e realizzano soluzioni per ogni tipo di cliente e di esigenza e lo si fa curando ogni dettaglio delle tre voci che compongono il rating Esg. L’azienda ha appena incassato un punteggio di 52, valore altissimo, considerando che la media per il settore specifico in Italia è 30, quella delle Pmi italiane è 34. "Periodicamente saremo sottoposti a ispezioni da parte di organismi terzi e indipendenti per verificare il nostro operato sul fronte dell’impatto ambientale, dei diritti sociali e della buona governance", chiarisce Franco Goretti, direttore generale e ceo di Assograph Italia e presidente di Confimi Monza e Brianza.

Attualmente "il nostro rating è di tripla B, ma puntiamo a ottenere una A nel giro di un anno". Tra i principi guida della gestione di Assograph Italia anche quello secondo cui l’azienda non può limitarsi a perseguire il profitto, ma deve considerare attentamente gli impatti della propria attività su pianeta e società. La certificazione Esg permette all’azienda di proiettarsi verso sviluppi positivi sui mercati economici. In seguito a questo importante riconoscimento, Assograph Italia Group - composto da Assograph Italia srl, dedicata alla ricerca e sviluppo di imballaggi protettivi e soluzioni in cartone, e Assoindustria srl, impegnata nelle attività produttive - guarda al futuro con fiducia. Assograph Italia nasce nel 1986 dalla fusione di 4 aziende produttrici di materiali e manufatti in cartone. Sin dall’inizio si è distinta per l’ideazione e la messa a punto di tecnologie per la realizzazione di imballaggi in cartone monomateriale ecocompatibile per la protezione di beni di consumo durevoli, senza l’utilizzo di altri componenti come poliuretani, metalli e legno. Nel 2020 nasce Assograph Italia Group che rivoluziona l’approccio al mondo del packaging, attraverso una costante attività di ricerca e sviluppo di nuovi materiali, di soluzioni innovative, con un approccio sostenibile. In un Paese leader nel mondo nel recupero di imballaggi post consumo: il cartone viene riutilizzato al 70%.