Un nuovo campo da calcio e uno da basket

Un nuovo campo da pallacanestro all’aperto e un nuovo campetto da calcio, realizzati all’interno di uno dei parchi più frequentati del paese. Spazi aggregativi che prima non c’erano e in cui d’ora in poi i bambini e i ragazzi, ma anche gli adulti di Vedano, potranno fare sport e divertirsi in compagnia. Li ha appena creati il Comune nel parchetto di via Matteotti, la grande area verde che costeggia per un tratto la provinciale Sp6 Monza-Carate. Le due strutture sono state inaugurate ufficialmente l’altro giorno dall’Amministrazione, col taglio del nastro del playground da basket e del campetto di calcio e con esibizioni e sfide 3 contro 3 e 5 contro 5 da parte degli atleti della società di pallacanestro MB501, da poco diventata vedanese, e del Gs Vedano.

"Abbiamo lavorato per dare alla comunità un luogo tradizionale di aggregazione, nel segno della passione per la pallacanestro e per il calcio - spiegano dalla Giunta -, spazi dedicati agli appassionati, sportivi e giocatori di tutte le età". "Abbiamo restituito al paese un angolo riqualificato dove potersi ritrovare e fare sport", ha sottolineato il sindaco Marco Merlini, mentre l’assessore allo Sport Matteo Medici ha parlato di uno spazio "nato dalla volontà di creare un luogo d’incontro per i ragazzi, per giocare e praticare attività sportiva imparando a vivere insieme liberamente ma anche con responsabilità". Fabio Luongo