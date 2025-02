Un murale per la scuola Traversi. Martina è la regina di “Meda in Art”

Martina Virginia Follador è la vincitrice del concorso Murale 2024. “Date sfogo alla vostra creatività!” è stato l’invito che undici giovani da tutta Italia hanno accolto per partecipare al concorso di street art “Meda in Art”.

L’obiettivo del contest è rendere la città sempre più attrattiva e inclusiva, diffondendo allo stesso tempo armonia e bellezza con particolare riferimento e supporto ai giovani. La giuria, composta dal famoso fotografo medese Maurizio Galimberti, dagli artisti Cheone e Mattia Consonni (autore dell’installazione “Sogna, Ragazzo, Sogna”), da Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-Giovani e dal sindaco Luca Santambrogio, ha nominato la venticinquenne Martina Virginia Follador, illustratrice, vincitrice del concorso: Martina si aggiudica anche il premio di 4.000 euro per la realizzazione, nei prossimi mesi, del suo progetto.

"Bello che in una città come Meda stiano sorgendo diverse iniziative dedicate ai giovani - racconta l’illustratrice - come lo Young Summer Art Fest estivo e la Consulta Meda-Giovani. Si sta cercando di cambiare lo stereotipo di una Meda divisa e poco vissuta dalle nuove generazioni. Così come questo concorso mira a valorizzare la città, così io ho voluto far emergere gli aspetti più belli di Meda attraverso il fumetto. Ho disegnato i luoghi che per me sono importanti e che possono essere vissuti da altri giovani, inserendo anche l’inclusione, un tema che ritengo fondamentale. Per me è emozionante disegnare proprio sul muro della scuola Traversi perché è stata non solo la mia scuola, ma anche quella di mio papà".

La giovane artista ha presentato l’idea di un murale in stile fumetto, pensato su misura per i 65 metri quadrati della parete della scuola Traversi, in viale Brianza. All’interno, tanti luoghi iconici di Meda attraversati da bambini e ragazzi che passeggiano allegramente, rappresentati con un tocco di freschezza e leggerezza tipico dell’età giovanile. Il tutto supportato da una palette di colori semplice e pulita, integrando e inserendo perfettamente l’opera nel contesto urbano di riferimento. A breve, Martina Virginia Follador inizierà a realizzare il murale.

Sonia Ronconi