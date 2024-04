Un mercatino dell’usato di solidarietà

Nella frazione di Rancate, un sabato al mese le volontarie della Caritas aprono uno sportello con capi d’abbigliamento e oggettistica di seconda mano. Sabato 20 aprile è stato inaugurato il mercatino “Asola Seconda Mano Solidale“. Lo spazio si trova accanto al santuario di Santa Maria Assunta. Il mercatino sarà gestito dalle volontarie del guardaroba Caritas e mensilmente verranno proposte varie offerte di capi di abbigliamento e oggettistica, anche nuova.

"Nel guardaroba avanzava tanto abbigliamento in buono stato - spiega una delle referenti del progetto -. Da qui è arrivata l’idea di creare il mercatino dell’usato, dove a fronte di una buona offerta economica, chiunque trova capi d’abbigliamento da uomo, donna e bambini per tutti i gusti, casalinghi, giocattoli e tantissime occasioni con un‘offerta di 1 euro, 3 euro, 5 euro fino a un massimo di 10 euro". Con il ricavato delle vendite, la Caritas potrà aiutare le famiglie bisognose in grave difficoltà che fanno parte della comunità pastorale Sacro Cuore. L’obiettivo della Caritas e della parrocchia è che questo mercatino possa essere frequentato dal maggior numero di persone in modo da poter aiutare più famiglie in difficolta. Caritas Triuggio insieme anche al “Laboratorio di Filo Rosso“ organizzano eventi benefici. Il laboratorio di cucito si trova all’oratorio di Tregasio, è aperto a tutte le donne straniere e le volontarie della Caritas insegnano come riparare un capo di abbigliamento o crearne di nuovi. Lo scorso sabato durante il taglio del nastro del mercatino (affidato al parroco della comunità pastorale Sacro Cuore don Damiano Selle), il laboratorio il “Filo Rosso“ ha organizzato la serata tra donne “Io mangio multietnico“.

Son.Ron.