Azienda del settore commercio all’ingrosso di surgelati in Brugherio cerca 1 magazziniere in cella frigorifera per preparazione dei carichi merce all’interno della cella frigorifera a temperatura di -20/25 gradi. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad eventuale assunzione definitiva. Per informazioni afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, rif. 12JAN242/2.1.