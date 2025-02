Un laboratorio di podcast con i ragazzi

“Un bel podcast“, via al corso per ragazzi 11-14 anni del Piano locale giovani per imparare e costruire uno degli strumenti di comunicazione più amati di oggi. Una pillola vocale che è un piccolo capolavoro di comunicazione per imparare a confezionare il progetto dedicato agli under 25. Il laboratorio è riservato agli allievi delle medie che potranno pranzare al sacco direttamente con gli educatori ogni mercoledì dalle 14 alle 16 in piazza Primo Levi 1. Il percorso servirà ad affinare le abilità necessarie e anche a scoprire le caratteristiche che servono per la conduzione. I partecipanti troveranno i responsabili direttamente fuori da scuola per accompagnarli al Centro giovani. Informazioni al 345.26.25.898, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo: amministrativo@comune.bellusco.mb.it. Le lezioni dureranno sempre due ore.

Bar.Cal.