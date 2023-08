Un corso gratuito per saldature

Prende il via a settembre il corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse (saldatura a MIG, TIG, MAG, laser, plasma, saldobrasatura) - Livello EQF:3. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.

Il corso, della durata di 60 ore, in modalità teoricapratica, ha l’obiettivo di far acquisire le nozioni riguardanti i principi fondamentali della saldatura, materiali, scelta del materiale d’apporto, i procedimenti SMAW, GTAW e GMAW, disegni, specifiche di saldatura, qualifiche di procedimento e dei saldatori, controlli, imperfezioni, sicurezza. Il corso è gratuito per persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono disoccupate o beneficiarie di ammortizzatori sociali.

Al termine verrà rilasciato un attestato di Competenza regionale ai sensi della L.R. n. 192007 a coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore del percorso e acquisiranno le competenze previste a seguito del superamento di un esame.

Le preiscrizioni al corso sono già aperte, basta compilare il form alla pagina www.consorziodesiobrianza.itpreiscrizione. Riferimenti e contatti: tel. 0362.391727, 0362.391718, [email protected], [email protected].