Lazzate (Monza e Brianza), 20 ottobre 2019 - Biglietto unico per Milano anche per chi transita da Saronno, la soluzione ai dubbi emersi da molti residenti nelle Groane è messa nero su bianco nell’ultima versione del regolamento per l’applicazione della tariffa integrata. Una soluzione che vale anche per il transito in altri comuni della cintura del Saronnese, come Uboldo, Origgio e Caronno Pertusella, che sono in provincia di Varese; oppure Rovellasca e Cermenate, che sono in provincia di Como. Sono indicati tutti, assieme ad altri 7 comuni della provincia di Lecco che confinano con la provincia di Monza e Brianza, nella tabella allegata a pagina 34 del regolamento, entrato in vigore il primo ottobre scorso, dopo le segnalazioni provenienti dai territori che evidenziavano alcune incongruenze. "In fase di prima attuazione - si legge nel regolamento - nelle more dell’intesa con le Agenzie per il Tpl competenti, ai soli servizi interurbani di competenza dell’Agenzia con percorsi che interessano comuni esterni al bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia si applicano le zone tariffarie indicate nella tabella seguente".

Cioè, in attesa che venga attivata la tariffa integrata anche in tutti gli altri territori della Lombardia (come previsto dall’apposita legge regionale) a questi comuni di confine, in cui operano linee interurbane con origine da comuni inseriti nello Stibm, si applicano le stesse regole assegnando loro una precisa “corona” di appartenenza. Ma soprattutto: "Le medesime zone tariffarie sono anche utilizzate per la definizione dei titoli validi per gli spostamenti con origine e destinazione interna al bacino di competenza e transito per uno dei comuni esterni di seguito indicati". È proprio il caso di Saronno per i comuni delle Groane, come Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto e Solaro, inseriti a pieno titolo nello Stibm ma da cui partono autobus di linea che conducono alla stazione ferroviaria di Saronno. Transitare da quella stazione si può, anche se Saronno non fa parte dello Stibm. Lo stesso per chi prende i pullman con capolinea Legnano o Rho che attraversano il Saronnese.

Una soluzione che porta sollievo a moltissimi pendolari e in modo particolare agli studenti che con il nuovo abbonamento integrato, sul quale possono usufruire anche dello sconto del 25%, sono in grado di raggiungere ogni punto di Milano, partendo in autobus da casa. Tra i problemi ancora da risolvere sull’avvio del nuovo sistema, che ha scatenato tante polemiche, resta quello della disponibilità dei biglietti integrati nei comuni più periferici e dell’incompatibilità tra le applicazioni per cellulare di Trenord e Atm che rende al momento indisponibili i titoli integrati in formato elettronico, dopo che nei primi giorni di ottobre, quelli venduti dall’App di Trenord non aprivano i tornelli Atm.