Tremila nuove piante in arrivo per combattere la siccità

Da un lato il Pd, che ha preparato un’interrogazione da portare al prossimo Consiglio comunale sul “Bilancio Arboreo”, tramite la quale chiederà all’Amministrazione di conoscere "se sono stati programmati interventi di piantumazione per compensare gli abbattimenti compiuti negli scorsi mesi e quali azioni sono state e saranno intraprese per mitigare gli effetti della siccità sul verde urbano". Dall’altro lato, c’è, appunto, l’Amministrazione che proprio in questi giorni ha annunciato l’arrivo di quasi 3mila nuove piante nel quartiere di Spaccone. Sono 2.950, di preciso, le nuove piantine forestali collocate in un’area di circa due ettari messa a disposizione dal Comune. L’intervento rientra nel progetto commissionato dal Parco Grubrìa e realizzato dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste finanziato dalla Regione. "Un progetto ambizioso e condiviso - racconta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Andrea Villa - in cui Desio ha dato il suo prezioso contributo: è stata messa a disposizione un’area in un quartiere ad alta densità abitativa che rientra nei confini del Grubrìa, per una città sempre più verde e attenta alla sostenibilità ambientale. Sappiamo quanta importanza ha la cura del verde sia per contrastare i cambiamenti climatici, sia per migliorare la qualità della vita". A causa dell’eccezionale siccità, che ha condotto all’anomala moria di numerosi alberi, all’interno della manutenzione del verde sono stati effettuati anche alcuni abbattimenti di alberi ad alto fusto.

Il Servizio del verde pubblico comunale, dopo un’attenta verifica e un censimento degli alberi morti (223), ha disposto l’avvio dell’abbattimento di alcune piante non più in vita.

Ale.Cri.