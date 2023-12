Tre giardini sempre più verdi. Parte un piano da 500mila euro

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo per il parco di via Calatafimi, prosegue l’impegno dell’Amministrazione nel riqualificare parchi e giardini di quartiere. Tre le aree verdi da rimettere a nuovo nei prossimi mesi. Lo stabilisce il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato dalla Giunta per i giardini in via Piero della Francesca, via Sant’Alessandro e via Monte Bisbino: un pacchetto di lavori per 500mila euro, della durata totale di 120 giorni.

Nel giardino di via Piero della Francesca verrà posata erba sintetica per il campo da calcio, rifatta la pavimentazione sportiva del campo da basket e rimessa a nuovo l’area giochi con la posa di pavimentazione antitrauma in sughero e l’installazione di nuovi giochi. Nel giardino di via Sant’Alessandro verrà realizzato un vialetto d’accesso con pavimentazione autobloccante e drenante che avrà a fianco, delimitata da cordoli, un’area giochi con pavimentazione antitrauma. Inoltre, sarà realizzata un’area cani recintata lungo il lato ovest dell’area verde e saranno piantati otto alberi in fila sul versante opposto del parco.

In via Monte Bisbino èprevisto il rifacimento della pavimentazione del campo da basket, la posa di pavimentazione antitrauma per l’area giochi e la realizzazione di un vialetto d’accesso pedonale in autobloccanti drenanti. "L’approvazione del progetto per tre aree verdi – sottolinea l’assessora all’Ambiente Giada Turato – è un primo passo verso il migliore utilizzo di questi spazi alla cittadinanza, che anche attraverso le Consulte di quartiere chiede a gran voce di poter avere giardini pubblici curati, sicuri e a misura di famiglia".

C.B.