Travolto in Valassina Esce dall’auto in panne investito da un furgone Lissonese in fin di vita

di Sonia Ronconi

È rimasto in panne nella corsia di mezzo della Valassina. E quando è sceso dall’auto per raggiungere a piedi la corsia di emergenza e dirigersi verso il distributore di benzina distante poche decine di metri, è stato travolto da un furgone. Una paurosa carambola nella quale sono rimaste coinvolte anche altre due auto. L’automobilista investito - P.S., 49 anni di Lissone - è stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo: portato in sala operatoria per un trauma cranico, al torace, al bacino e a una gamba, è in gravissime condizioni. Feriti lievemente anche la conducente 29enne di una delle altre auto coinvolte e un passeggero di 28 anni, accompagnati in codice verde all’ospedale di Desio. Un altro automobilista di 38 anni è stato medicato sul luogo dell’incidente, ma per lui non è stato necessario il ricovero.

Il terribile investimento si è verificato ieri alle 13.30 sulla Statale 36 tra Carate Brianza e Seregno, nella carreggiata in direzione di Milano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale, il 49enne di Lissone era alla guida della sua vettura viaggiando nella corsia di mezzo della Superstrada. A poche decine di metri dalla stazione di servizio della IP, la sua auto si è improvvisamente spenta, rimanendo bloccata sulla carreggiata. Perfettamente consapevole di trovarsi in una pasizione pericolosa, ha pensato di uscire dall’auto per dirigersi a piedi a lato strada. Tuttavia, appena è sceso dall’abitacolo è arrivato un furgone che non ha potuto evitare l’impatto, coinvolgendo nella carambola anche altre due auto. Impotente testimone dello schianto, un carabiniere fuori servizio del reparto operativo del Comando provinciale di Monza che ha immediatamente allertato i soccorsi e messo la propria auto a protezione del pedone ferito bloccando il traffico per sicurezza. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Monza, due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso: l’équipe medica ha seguito il paziente più grave in ambulanza fino al San Gerardo.

Portato d’urgenza al pronto soccorso, all’arrivo in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento d’urgenza, poi è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Anche una donna di 29 anni, alla guida di una delle vetture coinvolte, ha riportato traumi minori al collo ed è stata trasportata in ospedale di Desio in codice verde, per una valutazione più approfondita delle sue condizioni. Così come un 28enne. Pesanti le ripercussioni sul traffico: bloccato, con superstrada chiusa, in direzione sud e su una corsia in direzione nord. L’intero tratto della Satale 36 compreso tra Carate Brianza e Seregno centro ha subito forti rallentamenti e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi alla superstrada.