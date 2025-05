Tra rock e combat folk. Sul palco i mitici Luf: la band che fa ballare tutti

La miscela di folk-rock e combat folk di una delle band più amate del territorio lombardo, capace di farsi apprezzare per la sua energia, poesia e impegno in tutta Italia, con puntate anche oltre frontiera. Sull’onda del nuovo album e dei festeggiamenti per i 25 anni di attività arriveranno in Brianza, per un concerto che promette di far ballare come sempre il pubblico. Si esibiranno sabato alle 21 a Carate, negli spazi del parco di Villa Cusani Confalonieri, in via San Bernardo, i Luf, storica band guidata dalla voce e dalla chitarra di Dario Canossi. I “lupi“ fondono nelle loro canzoni folk, impatto rock e musiche tradizionali, rielaborate su ritmi travolgenti e coniugando la passione per la cultura popolare con l’impegno sociale.

La tappa caratese fa parte del Justo25 tour, che porta lo stesso nome del nuovo disco appena registrato. I Luf sono stati fondati da Canossi, già collaboratore di Davide Van De Sfroos nell’album “Breva e Tivan“, guardando anche alle esperienze dei Pogues e dei Modena City Ramblers. Dai primi anni Duemila a oggi la band ha pubblicato 23 dischi tra album di inediti, raccolte, live e libri, suonando in più di mille concerti. L’evento è promosso da Comune e Pro Loco. L’ingresso è libero. Non sarà però questo l’unico concerto che animerà il fine settimana in Brianza. Domani alle 21 il palco del The Bank in viale Lombardia a Monza proporrà un “Tributo a Elisa“ con la band degli Asile’s Dancing, che ripercorreranno le canzoni più belle di Elisa Toffoli, mentre sabato alle 21 a Sovico sarà il teatro OppArt a ospitare il trio jazz dei Calle Volta: il gruppo, composto da Andrea Piva alla chitarra, Daniele Cortese al basso e Patrizio Balzarini alla batteria, presenterà il suo album d’esordio dal titolo “Ocra“, pubblicato dalla Daphne Music Label di Monaco, un mix di world jazz e sonorità contemporanee, con brani in cui si intrecciano in modo emozionante swing e ritmi brasiliani. Per gli appassionati di classica, invece, domani alle 21 ad Albiate, nei locali del Polo Culturale di via Giotto, sarà di scena l’orchestra di flauti TraversiAmo diretta da Paolo Mandelli. L’ingresso è libero. Il concerto è promosso dall’associazione albiatese Amici con la Musica in collaborazione con il Comune.