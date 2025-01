Tombolate, spettacoli e mercatini. Un’Epifania speciale nelle Groane

Mercatini, tombolate, spettacoli teatrali e l’immancabile Befana, a piedi o in moto, riempiranno la giornata del 6 gennaio. A Cesano Maderno in piazza Esedra fin dalle 9 ci sarà un mercatino con bancarelle di prodotti tipici e hobbisti fino alle 19. Alle 15 è in programma uno spettacolo di pattinatori sulla pista di pattinaggio. Nella Sala Aurori di Palazzo Borromeo, alle 15 e poi alle 16, lettura animate e un laboratorio artistico per bambini da 6 a 10 anni, “Storie e leggende dell’Epifania“, ingresso gratuito con prenotazioni su www.villeaperte.info/eventi, mentre per i più grandi, dai 20 anni in su, laboratori creativi gratuiti a cura della Famiglia Artistica Lissonese.

A Cogliate alle 15 in chiesa parrocchiale ci sarà il rito del bacio a Gesù bambino al termine del quale, ci sarà una festa nel cortile dell’asilo Regina Elena con l’arrivo della Befana scortata dalle moto e il lancio di palloncini. Seguirà lo spettacolo teatrale per bambini al Centro culturale Ferraroli. A Solaro è in programma dalle 16, nella sala polifunzionale di via San Francesco, lo spettacolo “Disney on Broadway“, presentato dalla Befana in persona. A portarlo in scena gli attori della compagnia Artisti vagabondi con regia di Federico Reforgiato. A Misinto, le Associazioni “Insieme per i Bimbi“ e “Gruppo Anziani Misinto“ organizzano la Tombolata solidale. Appuntamento dalle 16 al Centro Anziani di via Marconi. Ci saranno premi e merenda per tutti. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “Insieme per Fily“. A Limbiate, l’appuntamento con la tombolata dell’Epifania è dalle 15.30 all’oratorio di San Giorgio, per un’iniziativa organizzata in collaborazione con Acli Limbiate, a sostegno dell’infanzia missionaria.

Ga.Bass.