Taglio del nastro a Carate. Dal nido alla Primavera: nasce il polo per l’infanzia

Il 2025 parte per il Comune di Carate con una bella novità. Nel mese di gennaio la giunta Veggian potrà inaugurare il nuovo polo di via Agazzi che racchiude il nido, la nuova sezione Primavera e la scuola infanzia, grazie alla riorganizzazione dei servizi scolastici comunali che ha visto la realizzazione di lavori di riqualificazione degli edifici con fondi Pnrr ed un’analisi dei bisogni delle famiglie con bimbi e bimbe in fascia d’età da 0 a 6 anni.

Anche nel plesso comunale di via Sciesa è previsto un cambiamento: il nuovo nido di 24 posti che ha già 13 iscritti e che può accogliere altri bambini. Tutte le famiglie interessate potranno conoscere i nidi, la sezione primavera e le scuole infanzia partecipando con i loro bambini ai laboratori che verranno organizzati un sabato mattina al mese secondo date che verranno pubblicizzate.

In questi anni sono stati attivati anche corsi pomeridiani fino alle 17 e, in particolare, in via Agazzi sono iniziati un corso di ginnastica artistica e uno di karate mentre alla scuola dell’infanzia di via Sciesa partirà a febbraio un corso di propedeutica musicale curato dal Corpo musicale SS. Ambrogio e Simpliciano. In entrambi i plessi verrà inoltre proposto un corso di teatro, e per i genitori dei nidi un corso sull’uso della tecnologia nella prima infanzia.

Grazie alla collaborazione dei genitori e dei nonni “Amici del giardino“ sono anche stati realizzati degli orti didattici ed è in corso la progettazione di laboratori nei giardini delle scuole, mediante il percorso formativo sull’outdoor education. La Biblioteca comunale Germano Nobili proporrà letture per tutti i bimbi e, nell’ambito del progetto “Nati per leggere“, verranno regalati tre libri a tutti i bimbi da 0 a 24 mesi.

Il 20 novembre scorso, in occasione del World Children’s Day, una giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, i bimbi e le bimbe delle scuole dell’infanzia comunali hanno fatto una passeggiata per le vie del paese per poi raggiungere la sala consiliare del Comune, dove sono stati accolti dall’assessore all’Istruzione Ian Farina.