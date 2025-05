I ciclisti scendono in pista. Accordo con l’Autodromo. La sicurezza adesso sale in sella

La sicurezza prima di tutto. Il progetto ciclisti in Autodromo è stato ufficializzato grazie alla convenzione, valida fino alla stagione agonistica 2028, dal direttore generale dell’impianto monzese Alfredo Scala e dal presidente del Consorzio società Ciclistiche Monza e Brianza Ruggero Cazzaniga.

Pista di Formula 1 aperta ai tesserati della Federazione Ciclistica Italiana i quali, dal 6 maggio al 29 luglio, potranno pedalare indisturbati e lontani dal traffico quotidiano sulla pista dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tutto questo grazie ad un accordo firmato a metà aprile tra la SIAS S.p.A., con il patrocinio del Comune di Monza, e il Consorzio Società Ciclistiche Monza e Brianza Asd (emanazione diretta del Comitato Provinciale di Monza e della Brianza FCI), al quale è stato concesso l’utilizzo della pista stradale del rinomato autodromo.

Una bella iniziativa nel segno soprattutto della sicurezza dei più piccoli che ha trovato consensi e approvazioni dai numerosi addetti ai lavori: "Questa iniziativa si affianca ai laboratori di ciclismo negli oratori, ormai giunti al quarto anno, e al progetto di educazione stradale promossa nelle scuole" spiega il presidente della BCC di Carate Brianza Ruggero Redaelli.

"Crediamo da sempre nei valori del ciclismo, sono gli stessi che ci animano nel nostro lavoro giornaliero. L’impegno a 360 gradi, il sacrificio e la passione e la cooperazione sono alla base del nostro credo".

Riguardo all’utilizzo della pista le biciclette che potranno circolare sono: strada, cronometro, gravel, mountain bike, handbike, tandem, tricicli e mezzi autorizzati per il paraciclismo. Si potrà accedere nelle giornate di martedì e giovedì che potranno essere cambiate, a seconda degli eventi in calendario, il mercoledì e venerdì.

Quanto ai minorenni questi dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da una persona maggiorenne, anch’essa in regola con il tesseramento. Avanti così è stato l’intervento della presidentessa del Comitato Provincia di Monza e Brianza Chiara Mariani: "Orgogliosi e felicissimi di essere il primo comitato in Italia a stringere un accordo di questa importanza con un ente come l’ACI e l’Autodromo di Monza non solo per i nostri atleti ma per tutti quelli tesserati con la nostra Federiciclismo Italiana.

Speriamo di essere di esempio e che altre provincie possano imitarci perché lungo tutto lo stivale chi pratica questo magnifico sport possa farlo in assoluta sicurezza, convivendo sempre più amichevolmente con gli altri utenti della strada".