"Stop al consumo di suolo" A Monza parte la maratona sulla nuova variante del Pgt Previsti due anni di lavoro

di Martino Agostoni Una riduzione del consumo di suolo che porti anche un aumento delle aree libere, più verde protetto con un allargamento di Monza all’interno delle rete dei parchi sovracomunali e poi una riqualificazione del tessuto urbano dismesso mirato a uno sviluppo non solo edilizio ma anche sociale della città, con nuove abitazioni convenzionate alla portata di tutti e una maggiore offerta di servizi pubblici. Il tutto con regole urbanistiche aggiornate, più facili da leggere e chiare nell’interpretazione tra Comune e operatori immobiliari. "Si aprono i giochi sul Pgt", ha annunciato ieri il sindaco Paolo Pilotto presentando l’avvio della procedura di variante al Pgt, un lavoro che nei prossimi due anni impegnerà l’amministrazione comunale nella revisione completa del principale strumento urbanistico della città. Le linee guida dell’operazione che cambierà le possibilità di costruire sul territorio comunale e le norme da seguire per fare interventi in città sono state illustrate assieme all’assessore al Territorio, Marco Lamperti, e puntano ad introdurre "correzioni rispetto al Pgt vigente della precedente amministrazione – ha detto il sindaco Pilotto – con l’obiettivo di portare miglioramenti seguendo un percorso partecipato con tutte le realtà cittadine interessate dalla variante". Alcuni interventi urbanistici sono già in corso - e...