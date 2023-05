Spaccio di droga al parco delle Groane: condanne fino a 9 anni di reclusione

Ceriano Laghetto (Monza), 26 Maggio 2023 - Pene fino a 9 anni di reclusione per 8 marocchini accusati di fare parte di un'organizzazione che gestiva lo spaccio di stupefacenti al parco delle Groane. Le ha decise il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici tra riti abbreviati e patteggiamenti, infliggendo come pena maggiore 1 anno in meno dei 10 chiesti dalla pm della Procura di Monza Sara Mantovani nel processo abbreviato e come pena più bassa 6 mesi con un patteggiamento in continuazione con altre condanne per fatti analoghi.

Gli imputati, quasi tutti ancora detenuti in carcere, fanno parte dei 24 arrestati lo scorso dicembre dai carabinieri della sezione operativa di Desio e della tenenza di Cesano Maderno tra la città metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Varese, Palermo e Alessandria. Le misure cautelari, ordinate dai gip dei Tribunali di Milano e Monza, sono arrivate al termine di un'indagine durata tre anni che ha ricostruito come lo spaccio di droga nel polmone verde brianzolo non si sia mai interrotto nonostante le numerose e ripetute operazioni che hanno portato già in passato a decine di arresti e condanne.

Gli arrestati dovevano rispondere, a vario titolo, delle accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, ma anche lesioni gravissime e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna a 9 anni è andata a un marocchino 56enne ritenuto uno dei "pezzi grossi" della presunta "rete organizzata di smercio di cocaina, eroina e hashish, in grado di alimentare un consistente mercato della droga".