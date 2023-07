Sondrio più sicura, l'amministrazione Scaramellini interviene su strade e infrastrutture

Intervenire su strade e infrastrutture per rendere più sicura la viabilità. È solo uno dei tanti obiettivi dell’amministrazione Scaramellini per una Sondrio sempre migliore. E la maggior sicurezza è al centro dell’intervento concluso lungo la strada per Ponchiera, in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Besta e Colda: per pedoni, ciclisti e automobilisti ora è più comodo e agevole percorrere la strada, per i residenti e per chi utilizza la rete ciclopedonale che collega il centro alle frazioni, e svoltare verso il Moncucco, dove hanno sede il Centro Psicosociale e il Pfp, al centro del progetto di rigenerazione finanziato con 15 milioni. I lavori soddisfano un’esigenza e predispongono la zona in vista dei cambiamenti futuri. Con 350mila euro, 300 da Regione e 50mila di fondi comunali, è stato demolito il muro di contenimento per ricavare lo spazio necessario alla realizzazione di un marciapiede lungo la via Fossati, che prosegue lungo la strada per Ponchiera per collegarsi con quello già esistente sull’altro lato mediante un attraversamento pedonale illuminato. È stata costruita una banchina protetta per attesa bus. La nuova segnaletica, con la delimitazione delle corsie in ingresso e in uscita da via Besta, rende più sicura la svolta delle auto. "Abbiamo completato un intervento al quale tenevamo molto - sottolinea il sindaco Scaramellini (foto) -, importante sia per i residenti di Ponchiera che per le persone che sempre più numerose percorrono la strada per raggiungere la passerella sulle Cassandre e il Sentiero Rusca. La sistemazione dell’incrocio risolve una serie di criticità e il nuovo marciapiede aumenta la sicurezza dei pedoni: l’obiettivo è quello di arrivare fino all’ingresso di Ponchiera, realizzando altri tratti. È un’altra zona che abbiamo sistemato fornendo una risposta a un’esigenza molto sentita dagli abitanti".