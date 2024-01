Soldato e Kowalski, i fratellini malati aspettano una famiglia

Soldato e Kowalski non hanno neppure un anno, ma il destino con loro è già stato crudele. Sono stati abbandonati, insieme ai due fratelli, vicino alla discarica di Lissone, chiusi all’interno di un trasportino. Seppur giovani, per loro l’adozione non è facile. Hanno la FeLV, o il virus della leucemia felina, una malattia infettiva che non solo può causare una serie di patologie più o meno gravi, ma rende anche il gatto più soggetto a contrarre le infezioni. Non è contagiosa per l’uomo (né per altri animali eccetto i gatti privi di vaccinazione specifica). "Tuttavia chi accoglierà questi due tesori dovrà essere consapevole che la prognosi per un gatto positivo alla FeLV non è buona dal momento in cui comincia a manifestare dei sintomi. Se e quando si ammaleranno, sarà necessario affidarsi alle cure del proprio veterinario di fiducia", precisano dal rifugio. Serve per i due gattini una adozione del cuore. Chi è interessato può inviare una mail a adozioni.gatti@enpamonza.it