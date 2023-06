Seveso, evade dai domiciliari per farsi uno spritz al bar

Seveso (Monza e Brianza), 20 giugno 2023 – Evade dai domiciliari per andare al bar. Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 32enne che era agli arresti domiciliari da fine marzo, dopo esser stato arrestato a Cantù con mezzo chilo di cocaina, ma si trovava in un bar.

Gli uomini dell’Arma durante il servizio di pattugliamento, hanno eseguito un controllo in un locale e chiesto i documenti anche a due giovani clienti.

Il controllo nella banca dati informatizzata ha rivelato che uno dei due, 32enne, avrebbe dovuto essere degli arresti domiciliari e uscire di casa solo per recarsi a lavoro .

L’uomo, pizzicato con l’aperitivo in mano,, alla richiesta dei carabinieri di spiegare come mai fosse lì, prima ha raccontato di aver perso l'autobus e, in attesa della successiva corsa, ha pensato di entrare nel bar.

I militari di Seveso hanno spiegato al giovane che, dato che era in stato di detenzione, non poteva lasciare l’abitazione senza un’autorizzazione del giudice e che, visto che in quel momento era a lavoro e non aveva alcun permesso, e soprattutto non poteva andare in un bar a farsi un aperitivo.

A quel punto l’uomo ha cambiato versione, sostenendo che era lì per un appuntamento di lavoro ma, i militari non si sono fidati delle giustificazioni e non trovando trovavano alcun riscontro in provvedimenti dell’autorità giudiziaria, lo hanno denunciato per il reato di evasione.

Sudisposizione del magistrato di turno, i carabinieri hanno riportato il 32enne ai domiciliari nella sua casa di Figino Serenza.