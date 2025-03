Seregno si tuffa negli anni Settanta. Rock, psichedelia e spirito garage

Un viaggio all’indietro nel tempo nelle sonorità degli anni Settanta, tra rock, psichedelia e spirito garage, in bilico tra melodie sognanti e arrangiamenti che richiamano i Beatles e anche la Electric Light Orchestra. Una combinazione tra gli echi del passato e quello che è invece un sound originale e contemporaneo, da ascoltare in acustico. È quanto proporrà domani alle 21 il nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“, il format acustico che sul palco della Railroad Ale House del birrificio Railroad di via Montello a Seregno dà spazio alla nuova musica e agli artisti del panorama indipendente. A esibirsi senza spina saranno gli Used To Be Apes, rock band che ha da poco pubblicato il nuovo singolo intitolato “You are no Saint“, una ballad avvolgente che richiama proprio il rock seventies, atmosfere beatlesiane e certe orchestrazioni della Electric Light Orchestra.

Il gruppo, che è da poco passato a essere un quartetto con l’ingresso del nuovo chitarrista Riff, esplora con i suoi brani un sound in cui le influenze classiche e “vintage“ si uniscono a una freschezza indie. Gli Used To Be Apes si sono fatti conoscere sulla scena indipendente con gli album Hindsight e The Missing Link e hanno calcato palchi europei in Francia, Germania e Svizzera conquistando il pubblico con le loro performance energiche e coinvolgenti. La nuova canzone è una riflessione sull’importanza di riconoscere i propri limiti, contro ogni illusione di onnipotenza. Ingresso libero.

Rock e sonorità contemporanee saranno protagonisti da qui al fine settimana anche al The Bank di Monza: domani alle 21 sul palco di viale Lombardia andrà in scena la New Wave Night, una nuova rassegna dedicata alla musica new wave e alle sonorità dark, aperta anche ad artisti internazionali. A tenerla a battesimo sarà la one-man band pugliese The Spoiled, che unisce post-punk, noise rock, shoegaze, influenze elettroniche e ambient. In apertura gli In Bars. Venerdì alla stessa ora si cambierà completamente atmosfera con un concerto del trio acustico dei No-Xs Trio, legato al pop-rock degli anni ‘80 e ‘90, proposto in unplugged in modo originale. Sabato, sempre alle 21, toccherà invece all’energia hard-rock degli Appetite con il loro Tributo ai Guns n’ Roses, di cui rileggeranno con fedeltà e grinta i brani più belli.