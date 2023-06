Seregno: nasce il nuovo centro sportivo. Come sarà e quando sarà pronto

Seregno – Il cantiere fa ben sperare: in città sta sorgendo il nuovo “Centro sportivo 8 Marzo“ accanto al liceo Parini e alle scuole medie Mercalli, nel quartiere dello stadio Ferruccio. "Sarà una nuova struttura in legno lamellare – spiega il sindaco Alberto Rossi – che ospiterà due campi polivalenti a disposizione delle nostre scuole e delle associazioni sportive del territorio. L’obiettivo è mettere a disposizione questi spazi per l’inizio del 2024".

Pronto con l’anno nuovo

Chi pensava di poter disporre della struttura con l’inizio dell’anno scolastico, pertanto, dovrà portare ancora pazienza. L’opera, annunciata nel 2022, è particolarmente attesa per rispondere all’esigenza di spazi manifestata sia dalle scuole sia dalle realtà del territorio.

A suggerire la realizzazione del “Centro sportivo 8 Marzo“ è proprio la necessità di intervenire su una delle principali strutture della città, ovvero il palasport di via Gramsci: qui le attività vengono ancora esercitate nel pieno rispetto della normativa, ma un intervento di riqualificazione è considerato ormai non più differibile. Tanto necessario quanto imponente: per risistemare il palazzetto occorre chiuderlo completamente. Di qui la decisione di mettere a disposizione delle società sportive un altro impianto per non compromettere la loro attività e per non costringere le famiglie a portare altrove i ragazzi.

Il progetto

"Si tratta di uno spazio polivalente costituito da 2.883 metri quadrati di palestra, grazie alla realizzazione di due tensostrutture con due campi sportivi paralleli – aveva spiegato il sindaco –. A unirle ci penserà lo spazio dei servizi: spogliatoi, uffici, magazzini. Un’unica grande struttura, ma con due campi che possono essere utilizzati in modo indipendente oltre a rendersi utili per tutte le finalità scolastiche".

La soluzione è anche economica, considerando che l’intervento complessivamente costerà 1,152 milioni. Non sarà tuttavia una realizzazione di serie B: i due campi polivalenti che verranno ricavati avranno tutti i requisiti stabiliti dalle federazioni per la pratica della pallacanestro, della pallavolo e del calcio a 5. Accanto a queste due tensostrutture, inoltre, è stata prevista anche un’ampia area destinata a parcheggio.