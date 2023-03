Senza barriere e più “green” Ecco i nuovi bus

Pronti a entrare in servizio in città i nuovi autobus per il trasporto pubblico che attraversano tuto il territorio. Si tratta di due nuovi veicoli Otokar Kent Euro 6 acquistati da Stie, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano, che ha accolto le richieste avanzate dal Comune e dall’Agenzia Tpl (Trasporto pubblico locale) di Milano, Monza, Lodi, Pavia. Oltre che dai viaggiatori. Il servizio, infatti, veniva svolto finora da due automezzi immatricolati nel 2005. I due nuovi autobus hanno una lunghezza di 10.8 metri e possono trasportare fino a 95 persone, di cui 21 sedute e una per disabili. I veicoli, che hanno la caratteristica del pianale totalmente ribassato per favorire l’accesso e la discesa, sono inoltre attrezzati con conta passeggeri, l’impianto di localizzazione durante la corsa e un sistema di videosorveglianza, a tutela degli stessi passeggeri e del personale impiegato durante il servizio. L’importanza della messa in esercizio dei due nuovi autobus, inoltre, riguarda anche l’aspetto ambientale: i due mezzi, classificati Euro 6, vanno a sostituire due vecchi Euro 3. Un cambio di dotazione veicolare da cui scaturisce una importante riduzione delle emissioni di fumi e particolato e, quindi, una maggiore sostenibilità ambientale. Per vedere i due autobus sulle strade seregnesi l’investimento complessivo è stato di 379mila euro oltre a Iva. Per le casse del Comune, tuttavia, si tratta di una novità a impatto zero: l’importo è parzialmente coperto (esattamente per un importo di 273.448,97 euro) da un contributo del ministero delle Infrastrutture, mentre la parte restante è finanziata dalla Stie.

Gualfrido Galimberti