Scuola primaria. Chiuse mensa e due palestre

Una verifica dei vigili del fuoco sugli impianti di emergenza ha vietato l’utilizzo di mensa e palestre scolastiche alla scuola primaria di via Colombo: si prevedono settimane di disagi per gli alunni e le associazioni che utilizzano gli impianti sportivi.

Da ieri è in vigore la prescrizione dei vigili del fuoco che rende di fatto inagibili mensa e le due palestre. "Al provvedimento si è arrivati dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, che nel pomeriggio di mercoledì hanno evidenziato alcune irregolarità soprattutto per quanto riguarda il funzionamento degli impianti di illuminazione" si legge in un comunicato diffuso ieri dall’Amministrazione comunale di Barlassina. "Una cosa inaspettata, una brutta sorpresa alla quale cercheremo di porre rimedio in tempi rapidi anche se temo che sarà necessaria qualche settimana" ha aggiunto il sindaco Paolo Vintani. Già ieri la Giunta si è riunita con i tecnici del Comune per mettere a punto un piano di intervento: "Vista la necessità di eseguire lavori nella mensa, è stata subito contattata la Cirfood che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Con grande disponibilità ha accettato di portare il pasto nelle classi agli alunni: il menu non registrerà variazioni significative". Quindi, pasto in classe nella scuola primaria fino al termine dell’emergenza. Per quanto riguarda le palestre, il problema riguarda anche le numerose società sportive che svolgono la loro attività in orario pomeridiano. Un grosso problema, da affrontare nel pieno della stagione sportiva. "Al momento nulla si sa sui tempi di intervento. I tecnici saranno in grado di fornire adeguate informazioni tra qualche giorno" -si chiude così la nota diffusa dall’Amministrazione comunale.

Ga.Bass.