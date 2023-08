Schianto dopo il tunnel Diciottenne gravissima

di Dario Crippa

Una macchina che forse procedeva a velocità troppo elevata, la perdita del controllo, l’urto contro un new jersey all’uscita del tunnel, una serie di carambole. La macchina capottata e semidistrutta. Due giovani feriti, una ragazza gravissima.

Succede tutto nella serata di domenica.

Sono all’incirca le 21.25 quando lungo via della Birona a Monza, la bretella che collega con l’ospedale San Gerardo e Vedano al Lambro, nella parte terminale del tunnel della Sp 6 in direzione di viale Elvezia, arriva una Golf Gt. A bordo si sono due ragazzi: un giovane di 25 anni al volante, al suo fianco una ragazza di 18.

All’uscita del tunnel la vettura tocca il new jersey e si ribalta più volte abbattendo diversi cartelli sino a schiantarsi contro un muro dalla parte opposta della carreggiata.

Una cinquantina di metri di terrore. I soccorritori troveranno la vettura adagiata sul fianco sinistro. Sul posto piombano due ambulanze e un’automedica inviata in codice giallo dal 118. Con loro arrivano anche i vigili del fuoco di Monza, la polstrada di Milano e la polizia locale di Monza. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni della ragazza destano particolare preoccupazione.

Il ragazzo, nato a Monza ma residente in provincia, viene portato all’ospedale San Gerardo in codice giallo dove è stato ricoverarato in osservazione. Come da prammatica in questi frangenti, è stato sottoposto a esame per rilevare la presenza di alcol e stupefacenti nel suo sangue, ma ancora non se ne conoscono gli esiti. La ragazza invece, le cui condizioni si sono rivelate appunto decisamente più gravi, è stata porta in ospedale in codice rosso ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata: fra le altre cose, avrebbe riportato fratture al femore, alla clavicola e allo sterno. La polizia locale di Monza ha preso in carico le indagini con la squadra infortunistica e ha effettuato i rilievi del caso.

Al momento, sembrerebbe che la vettura a bordo della quale viaggiavano i due giovani fosse sola al momento dell’incidente e non ci siano altri veicoli coinvolti. Per recuperare la macchina incidentata è uscito il mezzo dell’autofficina Agliata di Monza.