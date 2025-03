Sartoria artigianale. Corso per imparare

Iscrizioni aperte per il corso di sartoria artigianale promosso da Afol Monza e Brianza. Il sarto ha le competenze per gestire l’intero processo sartoriale, dalla progettazione alla realizzazione dei capi di abbigliamento e per effettuare riparazioni. I partecipanti impareranno a realizzare cartamodelli di capi d’abbigliamento su misura, utilizzare macchine da cucire industriali e casalinghe, prendere le misure, tagliare i tessuti e confezionare i prodotti, effettuare riparazioni sartoriali, operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e ambiente.

Nel primo modulo si partirà dalla conoscenza delle macchine da cucire industriali e casalinghe, il progetto del capo disegnato, presa delle misure, costruzione del cartamodello di una gonna base (capo più semplice da realizzare), taglio del tessuto, confezione della gonna e sdifettamento, cuciture e rifiniture della gonna con inserimento della lampo e rifiniture interne. In base alle capacità è prevista la confezione di un secondo capo e riparazioni sartoriali come orli cambio lampo, riparazioni tasche. Inoltre la conoscenza di base di merceologia e dei materiali tessili e del loro uso più opportuno, e la risoluzione di problematiche tecniche per l’utilizzo della macchina da cucire.

Il corso è gratuito per coloro che possono aderire al programma Gol. Il corso, che prenderà il via il 6 marzo, si articola in 120 ore per tre pomeriggi a settimana, con frequenza obbligatoria dalle 15 alle 19 alla sede del Centro di formazione professionale Terragni di Meda in via Tre Venezie 63. Al temine verrà rilasciato un attestato di competenze, previo superamento del test finale e frequenza minima del 70%. Iscrizioni e informazioni a cfp.terragni@afolmb.it o telefonare allo 0362.70.147. Veronica Todaro