San Vincenzo De Paoli. Da 90 anni una mano a chi è in difficoltà

Novant’anni di presenza a Meda per dare una mano a chi si trova in difficoltà. Per il suo compleanno la San Vincenzo De Paoli prepara due manifestazioni, in villa Traversi e al teatro Belloni, attraverso le quali rafforzare la presenza sul territorio e per offrire un aiuto sempre più efficace alle persone che si rivolgono alle Conferenze nella speranza di trovare una via d’uscita dalla loro povertà.

Nel 2022 sono state aiutate 358 famiglie per un totale di 1.234 persone. Sabato alle 19.30 con il patrocinio del Comune, la San Vincenzo organizza un evento che, oltre a sottolineare la continuità del servizio, promuova anche la conoscenza dell’associazione. È prevista anche la premiazione dei vincitori degli studenti che hanno aderito al bando che prevedeva un progetto di elaborati aventi come oggetto il volontariato. L’evento si svolgerà nella Sala del Coro e nella Limonera di Villa Antona Traversi. Sabato 18 appuntamento invece alle 21 nella splendida cornice del Teatro Belloni di Barlassina con un concerto. Il numero dei posti disponibili è limitato a 100 e perciò è indispensabile la prenotazione che si sta attivando per la vendita dei biglietti. I contatti telefonici: 349.1945727 Conferenza Meda. Si tratta di una serata benefica ideata e destinata alla raccolta di fondi per le cure dentistiche dei minori delle famiglie fragili seguite nei singoli territori dalle Conferenze.

L’associazione si occupa di sostenere con aiuti concreti famiglie e persone fragili mediante la consegna di un pacco alimentare mensile, di contributi per corsi formativi e professionalizzanti, della ricerca di posti di lavoro, dell’accompagnamento per il disbrigo di pratiche burocratiche e per effettuare visite mediche, cercando di rimuovere le cause della povertà mediante il sostegno umano, sociale e cristiano. Nessuna povertà è estranea alla San Vincenzo.

Il Consiglio Centrale Brianza della, come avviene da anni, anche in occasione dell’ultima Commemorazione dei Defunti, attraverso le 6 Conferenze presenti nei Comuni di Alzate Brianza, Barlassina, Cantù, Carugo, Cesano Maderno e Meda, ha offerto cartoline ricordo alle porte dei cimiteri per raccogliere offerte. Le sei Conferenze sono animate da 65 soci e 50 volontari, uomini e donne, giovani e anziani, che agiscono in un comune intento di testimoniare il Vangelo attraverso la vicinanza e l’aiuto alle persone più fragili.