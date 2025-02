San Valentino ai Musei civici. Una mostra celebra i grandi amori

A San Valentino l’amore passa anche dai Musei Civici di Monza. Proprio domani sarà inaugurata la mostra “Grandi Amori- Passione e sentimento nelle opere dei Musei Civici di Monza", una rassegna che espone una ricca selezione di opere conservate nelle collezioni. Oltre 50 pezzi tra stampe antiche e dipinti accompagneranno il visitatore in un percorso che rievoca i grandi amori della storia, del mito, della letteratura.

Dante e Beatrice, Amore e Psiche, Giulietta e Romeo, Marcantonio e Cleopatra sono solo alcuni tra i protagonisti più celebri delle storie che le opere racconteranno. Tutte sono di proprietà delle civiche raccolte d’arte, all’interno del percorso ormai decennale di valorizzazione, studio, promozione e divulgazione di un patrimonio artistico cittadino di grande varietà e ricchezza. Grazie ai pezzi selezionati, molti dei quali inediti ed esposti per la prima volta, l’esposizione offre la possibilità di accostarsi al mondo della stampa antica con numerosi capolavori: dal Seicento all’Ottocento i preziosi fogli portano le firme di nomi illustri della pittura e della grafica - da Raffaello ad Hayez, da Gustave Dorè fino al monzese Giuseppe Longhi - permettendo al visitatore di accostarsi a tecniche incisorie diverse come la xilografia e la maniera a lapis, oltre ai classici bulini ed acqueforti.

Ogni singolo pezzo racconta una storia e getta lo sguardo su un mondo vario e articolato, esplorando il rapporto tra artista e committenza, il lavoro dei collezionisti, l’editoria antica, la diffusione di temi iconografici attraverso il commercio delle stampe, in un viaggio ideale che muove dal Rinascimento al Barocco, al Neoclassicismo, per concludersi con il Romanticismo e la rievocazione del Medioevo, senza tralasciare lo sguardo su culture esotiche e lontane che alimentano la fantasia.

L’immagine guida della mostra è una splendida e inedita stampa ottocentesca di Aurelio Alfieri che riproduce la statua raffigurante Atala e Chactas, protagonisti di un racconto di François-René de Chateaubriand, pubblicato nel 1801 ed ambientato nei selvaggi paesaggi del Nord America.

Poi il percorso si snoda in quattro sezioni: “Gli amori nel mito“; “I grandi amori della letteratura“; “Gli amori nella storia“; “L’amore immaginato“. La mostra sarà visitabile fino al 30 marzo, ma ci sono promozioni per il weekend di San Valentino: da domani a domenica presentandosi al museo in coppia si può approfittare della promozione 2 per 1 sui biglietti. Il costo del biglietto è di 6 euro intero, e 4 euro ridotto. È invece gratuito per un accompagnatore di persona con disabilità e per possessori di Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.