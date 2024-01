“Salute e cura in Brianza". Un convegno per confrontarsi

Qual è lo stato di salute della sanità in Brianza? Come sta funzionando la medicina territoriale e il modello della “presa in carico“ nelle Case della Comunità? Come mettere in discussione un modello sanitario come quello lombardo "in crisi irreversibile"? Si discuterà di questo e altro sabato 20 gennaio dalle 9.30 a Desio nel convegno “Salute e Cura in Brianza“ organizzato dalle liste che costituiscono la Rete Civica Brianza: sono 29 le sigle di centrosinistra che hanno promosso l’iniziativa nella sala della Pro Desio-Acli di via Garibaldi 81.