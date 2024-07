Salto con l’asta. Federico porta Monza agli Europei

Peccato. Perché la soddisfazione sarebbe stata d’oro se la stessa asta, abbattendo l’asticella sistemata a 4.50, non avesse beffato Federico Sironi, proiettatosi ben oltre quell’altezza. Con quella misura, infatti, l’esponente dell’Atletica Monza avrebbe vinto il titolo italiano di salto con l’asta nella categoria allievi. Si è invece dovuto accontentare della medaglia di bronzo, preceduto da Elia Dell’Antonia e Giovanni Carnelos. Un piazzamento comunque niente male per il 17enne monzese, già medaglia d’argento ai campionati nazionali indoor allievi, recente vincitore del titolo regionale di categoria. Proprio in questa gara lo studente del liceo scientifico Frisi aveva ottenuto il primato personale con la misura di 4.60, il minimo per andare ai campionati europei allievi, in calendario a Banska Bystrica in Slovacchia dal 18 al 21 luglio.

"Stavo bene – ammette l’atleta, allenato da Laura Pirovano (nella foto con Federico), Martina Arosio e, in questa occasione, anche da Stefano Vianello – e potevo ottenere un’ottima misura". La trasferta in Puglia si è conclusa positivamente a livello di squadra: i rappresentanti dell’Atletica Monza, presenti a Molfetta con 8 atleti (6 ragazzi e 2 ragazze), hanno ottenuto 7 primati personali. Un’impresa che a Gabriele Balbo, classe 2007, è riuscita in tre discipline: salto in lungo, salto triplo e con la staffetta 4x400. Giulia Sironi, a febbraio vincitrice del titolo di indoor di salto triplo, ma reduce da un infortunio, è arrivata 11esima. Filippo Bianchini, campione tricolore 2023 di salto in alto, ha chiuso settimo.

Gianni Gresio