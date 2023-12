Rubano ancora all’Esselunga. Uno arrestato dalla Volante il complice riesce a fuggire

Assieme a un complice, è stato sorpreso a rubare merce per un valore di 1500 euro all’Esselunga di Camerlata, sabato pomeriggio: uno dei due è riuscito a scappare, mentre Chiriac Gheorghe, romeno di 61 anni residente a Milano, con svariati alias, è stato arrestato e mandato a processo per direttissima. La pattuglia della Squadra Volante è intervenuta su richiesta di un addetto alla sicurezza. Quando Gheorghe era entrato assieme al complice, i responsabili del punto vendita li hanno riconosciuti come i responsabili di un ingente furto di alcolici, avvenuto la settimana scorsa. Sabato sono nuovamente tornati, ma sono stati sorvegliati a vista dal personale del servizio antitaccheggio, fino a quando si sono diretti verso il varco di accesso.