Robot, telemedicina e sostenibilità. Ecco la farmacia comunale modello

A Monza ha aperto una nuova farmacia comunale, come non avveniva dal 1997. In via Marsala 28/A, a due passi dall’incrocio con via Solferino, è stata inaugurata ieri l’undicesima farmacia gestita da Farmacom, la società partecipata al 95% dal Comune (e per il restante 5% dai farmacisti stessi), dove si è trasferita anche la sede della società. Il progetto, avviato nel maggio del 2024, si è realizzato in un complesso di 750 metri quadri distribuiti su due piani, realizzati con l’impiego di materiali ecosostenibili. La nuova farmacia ospita un robot di 7 metri in grado di gestire 16.000 confezioni di farmaci. Completano gli spazi un laboratorio per preparazioni galeniche e cabine di telemedicina, a cui si aggiungono locali adibibili a centro estetico (attivabile in futuro). Farmacom gestisce 11 farmacie comunali e un poliambulatorio, Farmasalus (nel quartiere di Sant’Albino), che offre odontoiatria gratuita a 1.000 cittadini con Isee inferiore a 6mila euro. Quest’anno la società ha fatturato 12,3 milioni di euro, con un utile di 450.879,71 euro, e tra il 1998 e il 2023 ha cumulato utili complessivi pari a quasi 11 milioni. Impiega oltre 40 dipendenti e collaboratori ed è un’eccellenza a livello nazionale. A presenziare all’evento, oltre al sindaco Paolo Pilotto e al vicesindaco e assessore alle Partecipate Egidio Longoni, erano presenti la prefetta Patrizia Palmisani, i vertici delle forze dell’ordine e il presidente di Assofarm Luca Pieri. "Farmacom Monza rappresenta un esempio virtuoso di come la gestione pubblica può essere efficiente e capace di generare valore sociale", afferma il presidente di Assofarm. "Inauguriamo con soddisfazione la farmacia – dichiara Vito Potenza, presidente di Farmacom –. Continuiamo a investire come fatto in questi anni sotto la direzione generale di Maurizio Brambilla, da poco andato in pensione, a cui è appena subentrato Marco Conforti".