Ritorna la Festa dell’Uva nel centro di Lissone

Ci sarà la musica, con i dj e con le band che suoneranno dal vivo. E poi le bancarelle di artigiani e artisti, una mostra di moto storiche, lo “sbaracco“ dei commercianti, le specialità gastronomiche e lo street food.

E ancora, un viaggio negli abiti d’epoca, le minibike, le sfide a burraco e i giochi in legno di una volta. Senza dimenticare i gonfiabili e i tappeti elastici per i bambini, i laboratori e gli screening medici contro l’ictus e il diabete, oltre all’immancabile distribuzione di grappoli d’uva e ai negozi che per l’occasione resteranno aperti fino a tarda ora. Sabato il centro storico di Lissone si animerà dal primo pomeriggio e fino a notte con la classicissima Festa dell’Uva organizzata da Lissone Commercia, l’associazione che riunisce i negozianti del centro, e dalla delegazione locale di Confcommercio, in collaborazione con il Comune. Dalle 15.30 alle 24 le strade proporranno spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutti i gusti, per invogliare a passeggiare e a frequentare le vie dello shopping, sostenendo il commercio di vicinato. Fra le attrazioni “Eleganza nel tempo“, un viaggio attraverso gli abiti d’epoca. Per tutto il pomeriggio inoltre il Lions Club lissonese proporrà sotto un gazebo in via Loreto degli screening sanitari della glicemia per prevenire il diabete e l’esame doppler alle carotidi contro l’ictus.

F.L.