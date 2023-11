Ripasso con i maestri. Nella gara degli chef i ragazzi affrontano l’In-Presa della pasticceria

Una sfida a suon di manicaretti, dolci o salati. Tra gli studenti della cooperativa In-Presa, che ha ospitato una tappa di Emergente Pastry Chef. Si tratta di una competizione nazionale riservata a giovani professionisti under 30 che già lavorano in strutture di alto livello. Per la cooperativa In-Presa una occasione di crescita: gli studenti si sono messi al servizio dei più quotati “colleghi“ cercando di carpire i segreti per ottenere ottimi prodotti. E non hanno sfigurato: i ragazzi si sono dimostrati validi nelle loro vesti di aiutanti. Un giorno, chissà, potrebbero essere loro tra i concorrenti. Nella tappa caratese, valida per la selezione del centronord, dieci professionisti si sono sottoposti al giudizio di una giuria composta da maestri pasticcieri e da critici di settore. Sotto esame non solo la qualità tecnica e di gusto, ma anche il comportamento professionale, come il concorrente si presenta e illustra i propri dessert alla giuria e - cosa importantissima ormai - come ha perseguito i dettami della sostenibilità nelle sue creazioni. Ad aggiudicarsi l’accesso alla finale del premio Emergente Pastry 2024, che si terrà al Capac di Milano, sono stati Riccardo Bazzo (del ristorante ‘La Peca’, due stelle a Lonigo in provincia di Vicenza), Alessio Gallelli (ristorante Pellico 3 del Park Hyatt Hotel cinque stelle a Milano), Eleonora Marsero (ristorante DaV Milano by Da Vittorio), Mirko Cattaneo (ristorante Piccolo Lago due stelle a Verbania), Cinzia Melchior (ristorante Orangerie del Manna Resort cinque stelle a Montagna in provincia di Bolzano). In finale dovranno misurarsi con altri tre concorrenti provenienti dalle selezioni del centrosud.

Per In-Presa una bella soddisfazione, che si va ad aggiungere a quelle più recenti quale l’invito a Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Realtà educativa che si occupa di formazione professionale, aiuto allo studio e accompagnamento al lavoro per ragazzi in situazione di dispersione scolastica e a rischio di disagio sociale, è riuscita a diventare negli anni una delle eccellenze del territorio brianzolo. In-Presa, oltre alla qualifica triennale per operatore della ristorazione, propone sempre nella sede di Carate Brianza anche corsi per operatore elettrico e operatore meccanico.