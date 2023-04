Riapre la Boscherona Il laghetto dietro casa

C’è chi ci trascorre l’intera giornata pescando in attesa dell’abboccata da leggenda, e chi si ferma per una rapida sosta, per poi riprendere a pedalare sulla vicina ciclabile del Villoresi. Come dire il laghetto della Boscherona, nato grazie a un’intuizione e alla tenacia di Roberto Gessaga, piace. L’impianto ha inaugurato la stagione primavera-estate con la Gara delle uova, promossa da Paolo Cavalleri. La vittoria se l’è meritata Giacomo “Jack” Ranzato, trionfatore nell’assoluto con un pescato di 20,850 chilogrammi. Carlo Casiraghi, invece, ha regolato la concorrenza tra i cultori delle canne fisse. L’attività non si è mai fermata, nemmeno nei mesi che una volta erano particolarmente freddi.

Ma è chiaro che, con l’arrivo della bella stagione, il calendario della struttura gestita dal Consorzio Il Laghetto prende il volo. Lo sanno bene i frequentatori della Festa del pesce, in programma il 2-3-4 e il 9-10-11 giugno. E lo sanno ancora meglio 30 i volontari che sono fondamentali alla gestione dell’attività. Qui, dopo due anni di sospensione imposta dall’emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno riallestito la kermesse gastronomica. Malgrado a febbraio un incendio avesse distrutto una buona parte delle attrezzature e dei macchinari della cucina. Dallo scorso anno, comunque, sono arrivati i rinforzi: i volontari del Consorzio possono contare sulla collaborazione dei ragazzi del Veliero, compagnia teatrale composta da persone diversamente abili. Il Veliero sta preparando un’iniziativa alla Boscherona domenica 28 maggio. Nell’occasione verrà lanciata una sottoscrizione a premi: il ricavato verrà utilizzato per la ristrutturazione di Villa Valentina. "Il gemellaggio - precisa Angelo Casiraghi, presidente del Consorzio - funziona. L’apporto del Veliero al successo della scorsa edizione della Festa del pesce, è stato importante".