Rane Rosse, 12° titolo italiano: trionfo agli Assoluti di Riccione!

Campioni d’Italia per la dodicesima volta, Rane Rosse in trionfo agli Assoluti di primavera e Lifesaving a Riccione. Gli atleti di Vimercate hanno vinto la sessione in piscina e chiuso al terzo posto in spiaggia. Mattatore Simone Locchi, che ha registrato il record nazionale Cadetti nel 100 misto e ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto davanti a Francesco Ippolito. Titolo italiano anche per Paola Borrelli nei 200 ostacoli, Lucrezia Fabretti nei 50 trasporto manichino dall’acqua e Francesca Pasquino nel frangente. Argento per Giovanni Caserta nei 50 e 200 ostacoli, Fabretti nei 100 torpedo, Pasquino nel superlifesaver, Valentina Toti nei 50 manichino dall’acqua, Diego Molteni nei 90 sprint e Mattia Lettieri nei 90 metri sprint sulla spiaggia. Argento per Alessio Cesana, classe 2010, nel Gran Prix Esordienti A. E di nuovo bronzo per Fabretti nei 50 ostacoli, Ricardo Neica e Gabriele Vestri nei 50 trasporto manichino dall’acqua, Pasquino nei 100 misti, Locchi nei 100 misti, Toti nei 50 trasporto manichino, Federico Gibertini nel Surf Ski e Valeria Di Giacomantonio nel frangente. Nelle staffette 14 podi, 9 d’oro. Bar.Cal.