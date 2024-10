Ragazzi al top lasciano il segno con le loro idee

Ragazzi che vogliono lasciare un segno nella comunità. C’è tempo fino avenerdì per candidarsi alla nuova edizione di Youth Bank MB, il progetto di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza dedicato ai più giovani e realizzato, per la seconda annualità, con la collaborazione di Spazio Giovani impresa sociale e con il sostegno di Fondazione Cariplo. La chiamata è rivolta a giovani che vivono, studiano, lavorano o frequentano Monza e il territorio della provincia: età compresa tra i 16 e i 24 anni e il desiderio di lasciare un segno nella comunità i requisiti richiesti. Il percorso Youth Bank MB era stato avviato da Fondazione MB nel 2012 ispirandosi a un progetto nato in Irlanda del Nord e presto diventato internazionale. Col termine inglese Youth Bank si fa riferimento a un gruppo di ragazze e di ragazzi che, dopo un percorso di formazione, prendono decisioni importanti per la loro comunità, creando opportunità per altri giovani e per le organizzazioni del territorio e generando, quindi, un impatto positivo a livello locale. I ragazzi vengono coinvolti nell’ideazione e gestione di un bando di finanziamento per la selezione di progetti sociali e culturali, promossi da organizzazioni non profit nel territorio.

La Fondazione MB destina al percorso un budget per il finanziamento dei progetti selezionati. Il gruppo di Youth Banker svolge una formazione gratuita residenziale della durata di tre giorni e successivamente elabora e promuove un bando per selezionare i migliori progetti per la comunità del territorio. Diventare Youth Banker offre ai ragazzi la possibilità di sviluppare competenze di progettazione, comunicazione, team building, public speaking e valutazione, e li porta ad assumere e gestire ruoli di responsabilità.