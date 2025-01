Quattro istituti e più servizi per il quartiere

Non solo scuola, nei plessi scolastici di San Rocco. Il pool delle 4 scuole Zara, Sauro, Omero e Pertini dell’istituto Koiné diventerà un vero e proprio hub polifunzionale. Il progetto di ristrutturazione e collegamento del polo prevede la realizzazione nella scuola media Pertini di un’aula magna con spazi polifunzionali per ospitare attività sportive, culturali ed eventi. È il piano “Sus: una comunità educante al futuro“, strategia di sviluppo urbano sostenibile 2030 per San Rocco, che prenderà forma nei prossimi mesi. Comprende la sistemazione delle scuole che porterà con sé il ripensamento di tutta la vita del quartiere. Il programma è stato più volte ripensato, come spiega la dirigente della Koiné Anna Guglielmetti. Si parla dei primi lavori alla scuola Zara e Nazario Sauro a marzo e da maggio alla Pertini-Omero, ma non sono ancora state date linee guida per eventuali trasferimenti di classi. "Già a metà dicembre – ricorda l’assessora alla partecipazione Andreina Fumagalli – abbiamo provato a chiudere la strada davanti alle scuole per fare attività sportive e musicali. Pur agevolando le mamme che portano i bimbi a scuola, dovremo pensare a modi diversi di vivere il quartiere: zone a 30 km/ora; parcheggi un po’ spostati rispetto alla scuola e rallentamenti". Anche il giardino pubblico di via Solone/Boezio, potenziale luogo di aggregazione, verrà ripiantumato; verranno realizzati nuovi itinerari ciclabili favorendo il raggiungimento delle scuole in bici, ricucendo la rete esistente in modo sicuro e accessibile. Verrà rifatta la passerella dell’asse principale di via Aquileia e via Monte Santo, in un’ottica di ciclabilità diffusa a servizio del quartiere. Il programma si fonda sul finanziamento dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la programmazione 2021-2027 con un budget totale da 16 milioni e 890mila euro. Sono comprese anche attività di formazione e animazione rivolte agli alunni e agli insegnanti delle scuole, nella prospettiva di rendere la scuola pilastro della vita del quartiere.

C.B.