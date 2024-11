Qualità della vita al top. La Brianza sale sul podio

Qualità della vita, Monza sale sul podio nazionale insieme con Milano e Bolzano. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, questi i principali elementi di qualità valutati nell’ultima indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Una classifica in cui la provincia di Monza - con i suoi 878mila residenti, 122mila nel solo capoluogo - in un anno ha guadagnato cinque posizioni, raggiungendo il terzo posto assoluto tra le 107 province italiane. Prima Milano, seguita da Bolzano. Nella hit del “vivere bene“ la Brianza fa la prima della classe per quanto riguarda l’ambiente, tra qualità dell’ecosistema urbano e della sostenibilità a 360 gradi. E se per quanto riguarda la popolazione e la densità abitativa mantiene il podio con una medaglia di bronzo, l’indagine ha messo in evidenza ambiti in cui c’è ancora da migliorare, a cominciare dalla salute, categoria in cui la Brianza è addirittura al 102esimo posto. Si attesta a metà classifica (52esimo posto) per quanto riguarda il turismo, tra offerta culturale e patrimonio museale (un indicatore che compare per la prima volta nella classifica), mentre sul fronte della sicurezza sociale è 34esima. Settima in Italia la qualità del reddito, in una provincia che, nello specifico, è sempre stata tra le prime tre d’Italia. Monza, con le sue 64mila imprese attive, è anche quarta tra i capoluoghi in City Vision Score, che misura il livello di smartness, e sedicesima a livello nazionale in City Rank come città digitale. Si confermano a livelli più che soddisfacenti i settori dell’istruzione e del lavoro (entrambi i settori sono al sesto posto).

Il fatto che a Monza e in Brianza si viva meglio è confermato anche dai numeri: in 10 anni sono 5.617 i milanesi che sono venuti a vivere a Monza, mentre il percorso opposto verso il capoluogo della Lombardia è stato fatto da 3.440 monzesi, quindi con un saldo a favore del capoluogo brianzolo di 2.177 residenti in più. Un saldo positivo tra andati e arrivati che Monza ha avuto anche con Sesto e Cinisello: tra il 2011 e il 2021 si sono spostati a Monza 1.677 residenti di Sesto e 1.247 di Cinisello, mentre i monzesi che hanno traslocato nei due comuni della cintura milanese sono stati rispettivamente 635 e 714.

Marco Galvani