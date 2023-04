Punk e rock al raduno dei peggiori E il tributo alle leggende del grunge

Tutta l’energia e la rabbia del punk, in versione scatenata e rock’n’roll. E poi un omaggio intenso a una band che ha segnato la nascita del grunge, per ricordare due dei fondatori del gruppo, scomparsi prematuramente. Sono i concerti che animeranno il fine settimana del Tambourine. Domani alle 21.30 si comincerà con un mini-festival all’insegna del punk-rock e dell’irriverenza, con quattro diverse band che si alterneranno sul palco di via Carlo Tenca: sotto il titolo “Il raduno dei peggiori“ saranno di scena il punk’n’roll dei The Polling, il punk hardcore d’assalto dei DezMota, il punk-rock demenziale dei Porky Punk & The Dogs e la furia dei Free Leaf Clover. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Sabato alla stessa ora il circolo seregnese ospiterà invece il “Layne Staley & Mike Starr Memorial 2023“, il concerto in memoria del cantante e del bassista degli Alice in Chains, rispettivamente a 21 anni e a 12 anni dalla loro morte: a esibirsi saranno i Layne, tribute-band degli Alice in Chains, che riproporranno tutte le canzoni dell’album “Unplugged“ del gruppo di Seattle più alcuni brani dei Mad Season. Ad affiancarli ci sarà Il Branco Barracuda, band che propone una miscela di rock e canzone d’autore a tinte pop. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Fabio Luongo