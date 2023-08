Porte da calcio e canestro al parco giochi di Vedano

È’ uno dei parchi più grandi e frequentati del paese, non solo dai vedanesi. A breve diventerà un punto di riferimento per chi vuole praticare sport di squadra all’aperto e divertirsi insieme agli amici, in particolare giocando a calcio o a pallacanestro. Lavori in vista per il parco di via Matteotti, la grande area verde che affaccia sulla provinciale Monza-Carate, a poca distanza dalle mura del Parco di Monza. Il Comune ha deciso di mettere mano a questo giardino con una serie di opere di manutenzione straordinaria che porteranno ad arricchirne le dotazioni. La Giunta ha già dato il via libera all’intervento approvando il progetto esecutivo dei lavori. Le opere riguarderanno, nello specifico, la creazione all’interno del parco di un campetto da street basket 3 contro 3, per cui è prevista la costruzione di una piastra in calcestruzzo come base del campo, sulla quale verrà installato un canestro con tabellone. Saranno poi ricollocate le due porte da calcio un tempo già presenti: si tratterà di porte nuove, in sostituzione di quelle rimosse in precedenza perché vecchie e ormai danneggiate, e perciò non più utilizzabili. L’intervento verrà a costare complessivamente 19.125 euro: la spesa sarà coperta per 12.500 euro da un contributo assegnato al municipio dal Governo, mentre i restanti 6.625 euro ce li metterà il Comune. I fondi necessari sono già stati stanziati e i lavori sono stati affidati a una ditta vedanese.

Fabio Luongo