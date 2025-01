Polizia in corsia. Bimbi in auto: genitori a lezione

Che seggiolini mettere in auto? E magari, qualche dritta sui sistemi antiabbandono per non precipitare nel tragico abisso di chi ha dimenticato il piccolo in macchina. L’altro giorno gli agenti della polizia stradale di Monza, nella sala conferenze dell’ospedale San Gerardo, hanno svolto il primo incontro di educazione stradale con le future mamme e papà, con particolare riferimento alle misure di sicurezza da osservare a tutela dei neonati e delle mamme in stato di gravidanza.

L’incontro ha visto partecipare un nutrito e interessato gruppo di medici, papà e mamme, che hanno attivamente preso parte all’iniziativa promossa dalla polstrada di Monza e dalla direzione dell’azienda sanitaria San Gerardo. L’evento è stata una preziosa occasione per fornire agli intervenuti le fondamentali regole per far viaggiare i più piccoli in sicurezza, dando tutte le informazioni principali e necessarie per comprendere la disciplina di omologazione dei seggiolini e sulle regole del codice della strada.

Inoltre, sono trattate tematiche importanti come la distrazione alla guida e l’utilizzo dei sistemi antiabbandono, specificando, in quest’ultimo caso, anche le tipologie di dispositivi presenti sul mercato. "Un momento di utile confronto - commentano dalla Questura - che ha consentito ai partecipanti non solo di avere risposte certe in termini di normativa e di sicurezza da parte dei poliziotti della polizia stradale, ma anche di mettere in condivisione con tutti gli intervenuti emozioni e preoccupazioni tipiche di chi si accinge a diventare genitore".

L’incontro, durato un’ora e mezza circa, verrà riproposto nella sala congressi del San Gerardo il 26 febbraio alle 18.

Da.Cr.