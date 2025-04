Poetry slam al Binario 7. Finalissima a suon di versi

Un vero e proprio rito collettivo fatto di versi e musica. Uno spettacolo che prova a reinventare le sfide di poesia performativa per dare sempre più spazio alla parola e alle sue sperimentazioni, per portare avanti assieme l’espressione poetica, in un sorta di creazione corale.

Tutto questo è il torneo di poesia improvvisata a squadre battezzato Ring Rap Poetry Slam, ideato dall’associazione Mille Gru e realizzato in collaborazione con il Teatro Binario 7 e la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza: un’iniziativa che domani alle 20.30 al teatro di via Turati a Monza, in Sala Chaplin, vivrà la sua finalissima, in cui si confronteranno a suon di versi e barre improvvisate poeti-slammer, rapper e altri creativi. A progettare e guidare questa originale manifestazione, come maestro di cerimonia dello spettacolo, il poeta Dome Bulfaro. "Mi interessa partire dal format del poetry slam, inventato a Chicago da Marco Kelly Smith nel 1982 e ormai diffusissimo in Italia oltre che in tutto il mondo, e reinventarlo per creare uno spettacolo sempre nuovo, che possa essere ricerca sulla parola poetica e sulle sue sperimentazioni, per mettere in luce il talento dei poeti e dei performer – spiega Bulfaro –. La gara è solo un pretesto per giocare tutti insieme".

La parola chiave di questa edizione è chorus: lo spettacolo che si è realizzato sul palco nei primi due round, e che troverà il suo compimento nella finale di giovedì, ha messo in scena un rito collettivo realizzato assieme dai poeti che hanno accettato di mettersi in gioco, dal pubblico sempre più attivo e protagonista, dalla regia di Enrico Roveris e dalle musiche scelte da Mattia Marangio. Sul palco le 3 squadre di poeti improvvisatori che si sono distinte nei primi due round: la squadra L’Aquila composta da Matteo Di Genova, Viola Margaglio e Federico Colapicchioni; la squadra MiBoVe formata da Antonio Amadeus Pinnetti, Mc Nill e Francesca Pase; la squadra Crema di Stefano Goldaniga, Jabulani e Zattera. Ospite speciale sarà Gloria Riggio (nella foto), già campionessa italiana di poetry slam 2023, la più giovane di sempre e la prima autrice donna a esserlo. Originaria di Agrigento, ha pubblicato diverse raccolte di versi, tradotte nelle principali lingue europee. Studia all’Accademia nazionale di arte drammatica e ha rappresentato l’Italia alla Coppa del mondo di poetry slam a Parigi, oltre a essersi esibita al Parlamento Europeo e ad aver preso parte a Parigi al Festival della canzone italiana.