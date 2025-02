Più sicurezza e aiuti al commercio. La frazione San Damiano si rifà il look

Nuovi marciapiedi e semaforo pedonale per aumentare la sicurezza e incentivare il commercio locale. Sono iniziati in questi giorni i lavori di riqualificazione dei marciapiedi della parte terminale di via Volta, nella frazione di San Damiano. I lavori hanno un costo complessivo di 120mila euro, di cui 56.000 finanziati da Regione Lombardia attraverso il progetto del Distretto del commercio Alte Groane che riunisce i comuni di Ceriano Laghetto, Cogliate, Misinto, Lazzate e Lentate, con l’obiettivo di "tutelare e incentivare l’insediamento di nuovi esercizi commerciali all’interno del borgo di San Damiano".

Sarà realizzato un marciapiede standard lungo il tratto Ovest di via Volta dal civico 109 in direzione Nord e poi marciapiede in pietra sul lato opposto fino al confine con Cogliate. Verrà anche creato un attraversamento pedonale semaforizzato con sistema radar e il controllo della velocità dei veicoli. Inoltre saranno create condotte sotterranee per fibra ottica e illuminazione pubblica. I lavori, che costringono oggi il transito sulla provinciale a senso unico alternato regolato da semaforo provvisorio di cantiere, dureranno circa 3 mesi, con conclusione prevista per il 10 maggio, ma verranno sospesi dal 20 al 26 marzo compresi, in occasione dello svolgimento della sagra della ”Madona de marz”, per consentire la piena transitabilità della strada che collega Ceriano a Cogliate, proprio in prossimità del Santuario della Beata Vergine di San Damiano, attorno al quale si svolge la tradizionale sagra.

"Con questo importante intervento si va a garantire maggiore sicurezza ai pedoni su questo tratto di strada provinciale a beneficio anche dell’accessibilità alle attività commerciali della frazione San Damiano", spiega il sindaco Massimiliano Occa. Che aggiunge: "Passaggi pedonali protetti e attraversamento stradale in sicurezza, regolato da semaforo con controllo della velocità, consentiranno una maggiore fruibilità delle attività di quartiere e ci auguriamo che siano anche da stimolo per l’apertura di nuove attività nella zona".

Ga.Bass.