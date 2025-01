Piazza Cavour e via Palestro: si parcheggerà

Sono partiti i lavori per la realizzazione del progetto di sistemazione di piazza Cavour e modifica dei parcheggi di via Palestro presentato nella prima edizione del Bilancio Partecipato e approvato dalla Giunta nel 2021. La conclusione è prevista per metà marzo. Lavori molto attesi dai residenti e non. Anche per quanto riguarda il discorso parcheggi, Meda è uno dei comuni che ne ha davvero pochi. E le vie verso il centro storico sono strette e vi sono i passaggi a livello. Quindi talvolta trovare, in alcune vie, un parcheggio è un’impresa. Le opere da realizzare indicate nel progetto sono il ridimensionamento del marciapiede esistente con riconfigurazione del percorso verso il civico 23 per gli ultimi 33 metri. La demolizione e ricostruzione del muretto di confine del parco. Recupare l’inferriata di confine per il suo riposizionamento. E poi la modifica del marciapiede all’incrocio con via Cialdini e realizzazione di rampe sul marciapiede. Una nuova asfaltatura nel tratto di via Palestro dall’incrocio al civico 23. È anche prevista una nuova pavimentazione drenante. Ci sarà anche un’altra nuova pavimentazione del marciapiede al confine con il parco. E ancora è previsto un nuovo accesso al parco con cancello elettrificato e la realizzazione di un percorso interno da cancello alla piazzetta interna. La realizzazione di un’aiuola di collegamento tra i parcheggi. E poi per concludere una segnaletica orizzontale e verticale. Sono previsti: 15 stalli totali, di cui 9 paralleli alla corsia, 5 a spina di pesce e 1 parcheggio disabili.

Son.Ron.